"العمليات المشتركة": وصول طائرة المساعدات الإماراتية التاسعة إلى أفغانستان

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم، عن وصول طائرة مساعدات إنسانية جديدة إلى أفغانستان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد طائرات المساعدات الإماراتية منذ بداية الأزمة إلى 9 طائرات محمّلة بالمواد الإغاثية العاجلة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وضمن الجسر الجوي والبحري الإغاثي من دولة الإمارات لمساندة أفغانستان في التعامل مع تداعيات الزلزال والوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني في هذه الظروف الصعبة.

والتقى عيسى الظاهري، سفير دولة الإمارات في أفغانستان، في مطار كابول الدولي مولوي شرف الدين مسلم، وكيل وزارة إعادة إعمار وتنمية القرى لشؤون التخطيط والسياسات ورئيس لجنة تسلّم وإدارة المساعدات في أفغانستان، وذلك في إطار تعزيز الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في أفغانستان.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتداعيات الزلزال، حيث أكّد سعادة السفير التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني الصديق حتى يتجاوز هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وقال الظاهري، إن دولة الإمارات ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإيوائية عبر جسر جوي وبحري، مشيراً إلى الجهود الخاصة بتوفير المساعدات من السوق المحلي لضمان سرعة وصولها وتغطية الاحتياجات العاجلة للمتضررين.