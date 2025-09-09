سعود بن صقر ورئيس بوتسوانا يبحثان التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، دوما غيديون بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

وأكد سموه عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف القطاعات، بما يلبي التطلعات والرؤى المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تنمية العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في المجالات الاقتصادية واستكشاف الفرص الواعدة بما يعزّز مسيرة التنمية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات المستقبلية.

من جانبه، أكد الرئيس دوما غيديون بوكو حرص بلاده على المضي قدماً في تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات، واستكشاف فرص جديدة للشراكة مع إمارة رأس الخيمة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، أليسون ميلتون، سفيرة جمهورية أيرلندا لدى الدولة.