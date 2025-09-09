رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة شمال مقدونيا بذكرى الاستقلال وأمير أندورا باليوم الوطني

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى غوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا رئيسة جمهورية شمال مقدونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى نيافة الأسقف جوان إنريك فيفيس سيثيليا، الأمير المشارك لإمارة أندورا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى غوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا رئيسة جمهورية شمال مقدونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور كريستيان ميكوسكي رئيس وزراء جمهورية شمال مقدونيا.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى نيافة الأسقف جوان إنريك فيفيس سيثيليا، الأمير المشارك لإمارة أندورا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خافيير إسبوت زمورا، رئيس وزراء إمارة أندورا.

وفي سياق متصل، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى أنوتين تشارنفيراكول، بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في مملكة تايلاند.