لانا نسيبة: إنهاء الحرب في غزة لا يحتمل التأخير

أكدت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، أن الإمارات تجدد موقفها الثابت باعتبار ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية "خطاً أحمر" وأن إنهاء الحرب في غزة لا يحتمل المزيد من التأخير .





وشددت نسيبة، في كلمتها أمام منتدى "هيلي" السنوي في أبوظبي، على أن مستقبل فلسطين يشكل حجر الزاوية لأي سلام مستدام في الشرق الأوسط، محذرة من أن أي خطوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية ستقوض بصورة خطيرة ما تنطوي عليه اتفاقات إبراهيم من فرص لتعزيز الاستقرار.

وقالت إن الافتراضات التي كانت ذات يوم ركائز أساسية للنظام الدولي لم تعد قائمة؛ فالوقوف بلا حراك في أوقات انعدام اليقين لا يجلب الأمان، بل يكشف عن الضعف، ويجعل الآخرين يتخذون القرارات بالنيابة عنك، وقد باتت المؤسسات واهنة، والقواعد تُنتهك، فالغاية من إعادة ضبط النظام العالمي هي إعادة صياغة النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية.

وشددت على أن فلسطين تظل في صلب جهود إحلال السلام في المنطقة، وقد جاءت الاتفاقيات الإبراهيمية لتؤكد مبدأي التعايش والتكامل؛ لذلك فإن ضم الأراضي الفلسطينية خط أحمر، ولا يمكن وضع حد لمعاناة الشعبين إلا بالسعي الجماعي إلى إحلال السلام؛ وذلك بالتوافق على حل الدولتين عن طريق التفاوض.

وأكدت لانا نسيبة أن السودانيين يستحقون مستقبلاً أفضل خالياً من الحرب، مشيرة إلى سعي الإمارات إلى أن يكون إقليم الشرق الأوسط في سلام مع نفسه وبقية العالم.

كما أوضحت أن الإمارات تدعم كل الجهود الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.