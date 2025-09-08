تسيير 3 طائرات تحمل 105 أطنان مساعدات إنسانية لأفغانستان

عززت قيادة العمليات المشتركة جهودها الإغاثية في أفغانستان. فقد أقلعت أمس 3 طائرات محملة بأكثر من 105 أطنان من المواد الغذائية لدعم ومساندة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من أفغانستان.

وفي إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن بدء تجهيز سفينة مساعدات إنسانية عاجلة دعماً للشعب الأفغاني الصديق ومساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من الزلزال.

تأتي هذه الجهود ضمن جسر جوي وبحري إغاثي من دولة الإمارات لمساندة أفغانستان في التعامل مع تداعيات الزلزال والوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني في هذه الظروف الصعبة، وتجسد حرص دولة الإمارات على الاستجابة العاجلة لضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات، والتزامها الدائم بمد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

حزمة أولى

وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الحزمة الأولى من المساعدات الطبية الإماراتية المخصصة لدعم الشعب الأفغاني الصديق، وتخفيف معاناة المتضررين والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق مؤخراً.

وتأتي هذه المبادرة، ضمن الاستجابة الإغاثية الفورية، التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تأكيداً على النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في مساندة المتضررين من الكوارث والأزمات.

وكان فريق قيادة العمليات المشتركة، قد باشر مهامه فور وصوله إلى الأراضي الأفغانية، يوم الأربعاء الماضي، حيث عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الصحية المحلية على إيصال المساعدات وتوزيعها، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الطبي على مواجهة التحديات الناجمة عن الكارثة.