عبدالله بن زايد يبحث ووزير الطاقة والمياه اللبناني العلاقات الأخوية بين البلدين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، جو الصدي، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية، وبحضور الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد أمس في أبوظبي، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بجو الصدي، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

من جهة أخرى، هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إيفيت كوبر بتعيينها وزيرة للخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.

وبحث سموه خلال اتصال هاتفي مع إيفيت كوبر العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والشراكة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لإيفيت كوبر بالتوفيق والنجاح في مهام عملها، مؤكداً تطلعه إلى العمل معها لتعزيز العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.

كما تطرق الجانبان خلال الاتصال إلى مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.