الإمارات: نقف مع مصر بالتصدي لتهجير الفلسطينيين

100 شاحنة ترفع المساعدات الإماراتية عبر معبر رفح إلى 10 آلاف طن

أكدت الإمارات وقوفها الكامل إلى جانب مصر، مُثمّنة جهودها في نصرة الشعب الفلسطيني، والتصدي لمحاولات تهجيره، والسعي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتخفيف معاناة المدنيين.

وأدانت الإمارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، معتبرة أنها تمثل امتداداً خطيراً لسياسات الاحتلال، ومجددة إدانتها لكافة محاولات التهجير.

وشددت وزارة الخارجية على أن هذه الدعوات الباطلة تُعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، وتعدياً سافراً على حق الشعب الفلسطيني الثابت في البقاء على أرضه، وإقامة دولته. وجددت الإمارات رفضها القاطع لكل محاولات التهجير، أو تصفية القضية الفلسطينية.

كما رفضت مصر وصف التهجير بالطوعي في ظل المجاعة وقالت هذا «هراء». أما الأردن فقد أكد أن موقفه خط من نار في مواجهة التهجير.

وعلى المستوى الإنساني، واصلت الإمارات تقديم الإغاثة للفلسطينيين، حيث عبرت 5 قوافل من 100 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية حملت 2376 طناً، ليرتفع إجمالي المساعدات التي دخلت عبر معبر رفح إلى 10.000 طن من المساعدات.

