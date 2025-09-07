بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تواصل جسرها الجوي إلى أفغانستان

الاستعداد لإرسال سفينة مساعدات عاجلة لتخفيف معاناة المتضررين من الزلزال

فريق «العمليات المشتركة» يواصل مهامه الإنسانية والإغاثية

تسليم 31 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية وخيام الإيواء

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واصلت قيادة العمليات المشتركة تسيير الطائرات الإغاثية إلى أفغانستان، حيث أقلعت أمس طائرة محملة بـ 40 طناً من المواد الغذائية والإيوائية لدعم ومساندة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد.

ووجه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتسيير سفينة مساعدات إنسانية عاجلة محملة بالمواد الغذائية والإيوائية والطبية، دعماً للشعب الأفغاني الصديق، ومساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من الزلزال.

ويواصل فريق من قيادة العمليات المشتركة، مهامه الإنسانية، دعماً ومساندة للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من أفغانستان. وكان الفريق قد باشر مهامه الإنسانية والإغاثية في أفغانستان، فور وصوله يوم الأربعاء الماضي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة لدعم ومساندة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد.

وفي إطار الجسر الجوي الإنساني الذي سيرته الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذراع الإنسانية لدولة الإمارات، لدعم الشعب الأفغاني الصديق، جرى تسليم 31 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية وخيام الإيواء، وتوزيعها على المستحقين في منطقة كونار بأفغانستان، وذلك للتخفيف من آثار الزلزال في العائلات المنكوبة.

وتأتي هذه الجهود ضمن الاستجابة الإغاثية الفورية التي تقدمها دولة الإمارات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة، وتجسيداً لحرصها الدائم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في أنحاء العالم المختلفة.