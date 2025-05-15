سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع صربيا ومدغشقر وبيلاروسيا

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إيفيتسا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يلبّي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين وشعبيهما نحو علاقات أكثر عمقاً واستدامة، كما تم تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سموه، راكوتواريمانانا هيريلالا، وزير الأمن العام، والمفتش العام للشرطة بجمهورية مدغشقر.

كما التقى سموه، إيفان كوبراكوف وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك في العمل الشرطي والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة سُبل تعزيز الجهود في مكافحة الجريمة المنظمة، وجرى التأكيد على حرص قيادتي البلدين الصديقين على توثيق الشراكة وتوسيع آفاق العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية المتجددة، بما يدعم أمن المجتمعات ويُرسّخ استقرارها.