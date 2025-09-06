«الفارس الشهم 3» توزع طروداً غذائية على 112 ألف نازح جنوب القطاع

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها الدولة لدعم الأشقاء في القطاع، في ظل الواقع الصعب والمجاعة التي تهدد حياة آلاف الأسر والنازحين.

وفي غضون الأيام القليلة الماضية قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع نحو 22373 طرداً غذائياً على مخيمات النازحين في جنوب غزة، استفاد منها 111865 نازحاً، من خلال الاستهداف المباشر لمخيمات النازحين في جنوب القطاع.

ويعكس الدعم المتواصل للأشقاء في قطاع غزة الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي، والتزامها بنهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون للمحتاجين، وتعزيز جهود الإغاثة، وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.