الإمارات ترحب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رفع العقوبات عن سوريا، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً لجهود تعزيز النماء والازدهار في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، دعمها الراسخ لتحقيق تطلعات الشعب السوري، مشيدةً بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الصدد.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تُسهم هذه المستجدات في تعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار، بما يحقق التنمية والاستقرار للشعب السوري الشقيق.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتعايش السلمي والتنمية.

إعادة الإعمار

ومن شأن رفع العقوبات الأمريكية، التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي، أن يمهد الطريق أمام زيادة مشاركة المنظمات الإنسانية، ويسهل الاستثمار والتجارة الخارجية مع إعادة إعمار البلاد بعد الحرب الأهلية.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في مؤتمر صحافي، إن الرياض ستدعم تعافي سوريا الاقتصادي، وإن هناك الكثير من فرص الاستثمار هناك بعد رفع العقوبات.

ويلتقي وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة وسوريا في جنوب تركيا اليوم لمناقشة تفاصيل تعهد ترامب بإسقاط العقوبات عن سوريا، وفقاً لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وفي حديثه لقناة تي.آر.تي هابير الرسمية قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية حلف الناتو في مقاطعة أنطاليا جنوب تركيا، قال فيدان إن الاجتماع «له أهمية تاريخية».

تحول كبير

ومثلت خطوة رفع العقوبات تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية قبل الاجتماع الذي عقده ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شارك في الاجتماع عبر اتصال عن بعد.

وعقب اللقاء الأول من نوعه بين رئيسين أمريكي وسوري منذ ربع قرن، قال ترامب إن الشرع أبدى تجاوباً حيال مسألة العلاقات مع إسرائيل. وأضاف لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إن الشرع رد موافقاً بعد أن طلب منه الانضمام إلى الاتفاقات مع إسرائيل، بمجرد أن تستقر الأمور، مضيفاً «لكن أمامهم الكثير من العمل».

ورداً على سؤال على متن طائرة الرئاسة عن تقارير أفادت برغبة الرئيس السوري في بناء برج يحمل اسم ترامب في دمشق، قال الرئيس الأمريكي عن الشرع «لديه الإمكانات - إنه قائد حقيقي».

وأضاف ترامب أن اللقاء مع الشرع، الذي وصفه بأنه شاب يتمتع بشخصية جذابة وله ماض حافل، كان «رائعاً». وأضاف ترامب «لديه فرصة حقيقية للسيطرة على الأمور».