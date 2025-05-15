خالد بن محمد يترأس وفد الإمارات في القمة الخليجية الأمريكية بالرياض

قادة «مجلس التعاون» يبحثون مع ترامب سبل تعزيز الأمنوالاستقرار في المنطقة

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات إلى القمة الخليجية - الأمريكية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة أمس في العاصمة الرياض.

وام حمد بن عيسى وخالد بن محمد خلال اجتماعات القمة بحضور خليفة بن طحنون وناصر بن حمد وعلي الشامسي وخلدون المبارك

وشارك سموه في الاجتماع الذي جمع قادة دول مجلس التعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وناقش سُبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

فرصة طيبة

وأعرب سموه في تصريح له بمناسبة انعقاد القمة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، على دعوته الكريمة لهذه القمة الاستثنائية، التي تمثّل فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

خالد بن محمد مترئساًً وفد الدولة في القمة بحضور خليفة بن طحنون وعلي الشامسي ولانا نسيبة

وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يمكِّننا من الانطلاق معاً نحو آفاق أرحب من التعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا.

ثقة تامة

وعبر سموه عن ثقته التامة بأن هذه القمة ستسهم في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية، ودفع العلاقات بين الجانبين إلى مزيد من التقدم والنمو في المجالات كافة، واضعة في أولوياتها أهمية تعزيز التنسيق والتكامل في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية في الإطار الخليجي والأمريكي، بما يخدم مستقبل شعوبنا نحو التنمية والازدهار.

وقال سموه إن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يستدعي منّا جميعاً التعاون والتنسيق والعمل المشترك الفعّال، خاصة في ظل التحديات الدولية والإقليمية.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وأن المشاركة في هذه القمة تعزّز الشراكة التاريخية والوطيدة التي تجمع الجانبين، وتؤكد الالتزام بدعم مساعي تحقيق السلام والازدهار.

وام خالد بن محمد مصافحاًً محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بحضور خليفة بن طحنون

وبهذه المناسبة، أشار سموه إلى الجهود التي بذلها فريق الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، مشدداً على أهمية الحوار سبيلاً وحيداً لحل الخلافات والنزاعات وتعزيز العلاقات.

بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين ومنطقة جنوب آسيا.وثمّن سموه المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول سلمية مستدامة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

تفاؤل

وفي هذا الصدد، أعرب سموه عن تفاؤله إزاء الجولات الإيجابية من المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لا تزال تدعم نجاح المحادثات بما يسهم في خفض التوتر في المنطقة، وتعزيز الاستقرار والازدهار.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للتعاون البنّاء مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، والجهود الهادفة إلى إيجاد حلول مستدامة للتحديات الإقليمية، بما يعزز التنمية ويخدم مصالح شعوبها.

وشدّد سموه على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم الحوار والدبلوماسية، وهو ما تجسّد في التوصل إلى الاتفاق الإبراهيمي في عام 2020، بوساطة الرئيس ترامب، كخطوة استراتيجية نحو تعزيز السلام والتعاون الإقليمي.

وشدّد سموه في هذا السياق على أهمية التنسيق لإيجاد حل دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، إضافة إلى الوصول إلى تسوية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال سموه: «تتعدى الروابط بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة أُطر العلاقات التقليدية، حيث تجاوزت الآفاق المعهودة، وأسهمت الرغبة المشتركة في التعاون في تحقيق شراكات وإنجازات كبيرة في مجالات جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحديثة، واستكشاف الفضاء، وتطوير برامج الطاقة النووية المدنية وغيرها».

وأضاف سموه أن الترابط الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون أسهم في بناء الفرص المشتركة، التي لطالما عملت على تعزيزها، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الحيوية كالتنمية الاقتصادية، والطاقة، والتقدم التكنولوجي، والتنسيق في مجابهة التهديدات الأمنية المشتركة وغيرها.

وأكد سموه في ختام تصريحه، الالتزام الراسخ بتحقيق مستقبل مزدهر ينعم بالأمن والاستقرار، ويعود بالخير على شعوب المنطقة والعالم، متطلعاً إلى استمرار صوت الحكمة والنهج الدبلوماسي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المجلس في شتى القضايا السياسية والمجالات الاقتصادية.

وصول

وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وصل إلى الرياض أمس، مترئساً وفد الدولة إلى القمة الخليجية الأمريكية، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين. وبعد مشاركته في القمة، غادر سموه الرياض أمس.

رافق سموه، وفد ضم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي.

ولي عهد أبوظبي:

القمة تعزز التنسيق والتكامل في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية

الإمارات تدعم نجاح المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بما يسهم في خفض التوتر

التنسيق لإيجاد حل دائم لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات

ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية