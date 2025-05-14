«حمدان بن راشد للعلوم» تستعرض تجربتها أمام مؤتمر الموهوبين في تركيا

شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في المؤتمر العاشر للموهوبين والمتفوقين، الذي عقدته جامعة دوكوز أيلول في مدينة إزمير التركية، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والممارسين التربويين.

واستعرضت الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان للموهبة والابتكار، في جلسة حوارية عقدت في المؤتمر، أبرز ملامح تجربة المؤسسة في تطوير البيئات التعليمية المحفزة للموهبة والابتكار، في ظل رؤية المركز في بناء منظومات تعليمية مرنة ومبنية على البحث العلمي، تعزز التفكير الإبداعي والتميز الأكاديمي لدى الطلبة الموهوبين.

وسلطت الضوء على المبادرات النوعية التي يقودها مركز حمدان بن راشد التابع للمؤسسة، بما في ذلك برامج الكشف عن الموهبة، وتصميم وحدات إثرائية متخصصة، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم المسارات التعليمية المخصصة.

كما تناولت ممارسات المركز في بناء الشراكات الدولية، وربط البحث العلمي بالسياسات التعليمية لتحقيق أثر مستدام على المستويين الوطني والإقليمي.

أدار الجلسة شوكت باشير كماهلي، كبير المتخصصين في وزارة التربية الوطنية التركية، وشهدت تفاعلاً لافتاً من الحضور، خصوصاً فيما يتعلق بآليات دمج الموهبة ضمن خطط التنمية الوطنية، وتحديات التوازن بين الإنصاف والتفوق في التعليم.

ويعد المؤتمر العاشر للموهوبين والمتفوقين من أبرز الفعاليات الأكاديمية المتخصصة على المستوى العالمي، إذ يسعى إلى مناقشة أحدث الاتجاهات في مجال رعاية الموهوبين، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في تطوير استراتيجيات شاملة لاكتشاف وتنمية القدرات الاستثنائية لدى الطلبة.

وناقش المؤتمر العلاقة بين التعليم المخصص والعدالة التعليمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تصميم بيئات تعلم محفزة. ودعا المؤتمر في توصياته إلى توسيع نطاق التعاون الدولي، وتبني نماذج تعليمية أكثر مرونة وشمولاً، وتطوير السياسات التعليمية لضمان تحقيق التميز لجميع الطلبة، مع التركيز على دور المعلم، والأسرة، والتكنولوجيا في دعم الموهبة.