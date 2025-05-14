تعاون بتقنيات التحلية بين «مبادرة محمد بن زايد للماء» والصين

وقّعت «مبادرة محمد بن زايد للماء» مذكرة تفاهم مع معهد تحلية مياه البحر والاستخدام متعدد الأغراض التابع لوزارة الموارد الطبيعية «تيانجين» في جمهورية الصين الشعبية، لتعزيز التعاون وتسريع تطوير حلول الابتكار التكنولوجي في مجال تقنيات تحلية المياه.

شهد مراسم التوقيع معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، ومن الجانب الصيني شيانغ وينشي، مدير المعهد ونائب سكرتير الحزب في معهد تحلية مياه البحر والاستخدام متعدد الأغراض التابع لوزارة الموارد الطبيعية «تيانجين».

وتهدف المذكرة لتعزيز فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين في تطوير الأبحاث وتنفيذ البرامج التدريبية، إلى جانب تطوير وتطبيق تقنيات ومشاريع مبتكرة لتحلية المياه

وقالت عائشة العتيقي، المدير التنفيذي للمبادرة، إن المذكرة تعكس التزام المبادرة بتوسيع آفاق التعاون الدولي من أجل تحقيق الأمن المائي وتعزيز استدامته.

وأضافت أن تحلية المياه تعد ضمن أكثر التقنيات الواعدة والفعالة لمعالجة تحديات المياه العالمية، وتؤكد هذه الشراكة على الالتزام المتبادل الذي يجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، لدعم تطوير حلول جديدة تسهم في جعل الوصول إلى موارد المياه أكثر استدامة وفاعلية من حيث التكلفة للجميع.

وأكد شيانغ وينشي، الحرص على ترسيخ الشراكة مع «مبادرة محمد بن زايد للماء» عبر تفعيل التعاون التكنولوجي والعلمي الثنائي مع دولة الإمارات، وذلك بصفة المعهد المؤسسة البحثية الحكومية غير الربحية الوحيدة في الصين، التي تُركز على تقنيات تحلية مياه البحر والاستفادة منها، متطلعاً إلى تعزيز تبادل المعرفة والتعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة، في إطار الهدف المشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه.