سعود بن صقر يطّلع على برامج الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية، برئاسة فيليب بارهام، أحد المديرين في الكلية، والسفير الأسبق للمملكة المتحدة لدى الدولة.

ورحّب سموه بالوفد الزائر، واطّلع على البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية في مجال الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.

وأشاد سموه بالدور المحوري الذي تضطلع به الكلية في إعداد القيادات العليا من الضباط القادة في مختلف دول العالم، من خلال تطوير قدراتهم التحليلية والاستراتيجية، وتعزيز معارفهم بقضايا الأمن والدفاع.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية بناء الشراكات الدولية في مجالات الدراسات الاستراتيجية، مثمّناً الدور الذي تؤديه المؤسسات الأكاديمية العريقة في ترسيخ مفاهيم الأمن والاستقرار .