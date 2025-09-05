رئيس الدولة ونائباه يهنئون الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة؛ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «في ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الإنسانية والمحبة والأخلاق الكريمة، ندعو الله تعالى أن يعم السلام والاستقرار المنطقة والعالم أجمع، وتنعم البشرية بالأمن والوفاق».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر. البشير النذير.. والسراج المنير.. ورحمة الله للعالمين.. صلى الله عليه وسلم.. ونسأل الله أن يعيد هذه الذكرى على أمته وعلى العالم وهم في خير وأمان وازدهار واستقرار».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «في ذكرى المولد النبوي الشريف، نستلهم السيرة العطرة للنبي محمد ﷺ، ونسأل الله أن يحفظ الإمارات وأهلها، وأن يكتب لمنطقتنا والعالم أجمع السلام والطمأنينة».