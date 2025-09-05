حاكم الشارقة يدعم إعادة تأهيل مسرح «بيروت الكبير»

خصّص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دعماً مادياً لإعادة تأهيل مسرح «بيروت الكبير»، ضمن الحملة الدولية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، الرامية إلى ترميم المبنى التاريخي للمسرح في العاصمة اللبنانية.

وممثلاً عن صاحب السمو حاكم الشارقة، شهد عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، حفل الإعلان عن مساهمة إمارة الشارقة في إعادة تأهيل مسرح «بيروت الكبير»، والذي أقيم في العاصمة اللبنانية، بحضور غسان سلامة وزير الثقافة اللبناني، وأودري أزولاي المديرة العامة لـ«اليونيسكو»، وإبراهيم زيدان رئيس بلدية بيروت، وعدد كبير من المسؤولين والمثقفين والفنيين والمهندسين.

وأكد عبدالله العويس في كلمته، أهمية الجهود الدولية والتعاون الثقافي المشترك، من أجل الحفاظ على الإرث الثقافي العربي والعالمي، ودعم استمرار المسيرة الثقافية لكافة الدول، للنهوض بالأفراد والمجتمعات، وحماية الأجيال القادمة، وترسيخ جذورها لمستقبل أفضل، يزخر بالأمل والطموح.

وقال: «حرص صاحب السمو حاكم الشارقة، على إطلاق مثل هذه المبادرات الثقافية، ومدّ يد التعاون مع الدول والمنظمات العالمية، حيث شهدت العقود الماضية تعاوناً بنّاءً بين إمارة الشارقة ومنظمة «اليونيسكو»، تمثّلت في العديد من الجوائز والأنشطة الثقافية المتنوعة، وهو ما تحرص عليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، من أجل إثراء المشهد الثقافي العربي والعالمي». وقام العويس والحضور بجولة في مرافق المسرح، حيث اطلعوا على حالته الراهنة، واستمعوا إلى شرح من المهندسين حول الوضع المعماري للمبنى.