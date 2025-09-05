أنور قرقاش: الإمارات والسعودية تسعيان لتعزيز السلام في ظروف استثنائية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، اتسم بتجانس الأفكار والمواقف حيال القضايا الإقليمية.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات والسعودية تسعيان لتعزيز السلام والاستقرار في ظروف استثنائية.

وقال معاليه عبر منصة «إكس»: «لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، حفظهما الله، اتسم بتجانس الأفكار والمواقف حيال القضايا الإقليمية».

‏وأضاف معاليه: «المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات تسعيان معاً لتعزيز السلام والاستقرار في ظروف استثنائية، والتنسيق والتشاور المستمر ركيزة أساسية لترسيخ رؤية مشتركة نحو مستقبل أكثر استقراراً للمنطقة».