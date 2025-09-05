بحث تعزيز العمل الخليجي المشترك في تطوير منظومة المواهب

شاركت حكومة دولة الإمارات في الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت، وترأسه شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، بحضور جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون.

ترأست وفد الدولة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وضم الوفد فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وإبراهيم فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمثل منصة سنوية لمشاركة الرؤى وتبادل الأفكار وتعزيز التعاون الخليجي المشترك، في مجال تطوير المواهب الحكومية والكوادر البشرية المتخصصة الممكنة بالمهارات والخبرات، والقادرة على المشاركة الفاعلة في جهود صناعة حكومات المستقبل، مشددة على حرص حكومة دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في تعزيز الشراكة الخليجية الهادفة لترسيخ منظومة مواهب متقدمة، ودعم الكوادر الحكومية للمشاركة في صناعة المستقبل.

منظومة المواهب

وقالت معاليها إن نتائج ومخرجات الاجتماع، والنقاشات والتجارب التي استعرضها، ستسهم في دعم تنفيذ توجيهات قيادة دول مجلس التعاون بتعزيز منظومة المواهب والموارد البشرية الحكومية، وتمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة عالمياً، وتزويدها بالإمكانات والحلول الكفيلة بتعزيز بيئة العمل الحكومي الجاذبة والحاضنة والممكنة للمواهب، ودعم مبادرات رفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة.

وبحث الاجتماع تعزيز العمل المشترك بين حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تطوير منظومة المواهب والموارد البشرية الحكومية، وآليات الاستفادة من التجارب الخليجية المتقدمة في مجال إدارة الموارد البشرية ورعاية واحتضان المواهب والعقول.

وتطرق المجتمعون إلى التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية.