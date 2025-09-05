تكريم 5 قيادات حكومية إماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية

كرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون، عدداً من الكفاءات الخليجية، بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، الذي يمنح للكوادر الحكومية المتميزة، من الذين قدموا خدمات جليلة في مسيرتهم المهنية في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وساهموا بفعالية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي بحضور الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية في دولة الكويت، وجاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس.

جاء ذلك في احتفالية مصاحبة للاجتماع الحادي والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت.

وشهد الحفل تكريم خمسة قيادات حكومية إماراتية، بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، هم المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، ومطر سعيد الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، وإبراهيم سلمان الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

خبرات متميزة

وأعرب المهندس ماجد سلطان المسمار عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، وقال إن وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، يعد من أرفع الأوسمة التي يمنحها المجلس لتكريم القيادات والخبرات المتميزة في هذا المجال. ويأتي هذا التكريم، تقديراً لجهود فرق العمل التي أفتخر بقيادتها، وما تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة والتطور بمجالات الابتكار، والتحول الرقمي وخدمة المواطن. وأضاف: «إن هذا الوسام يمثل دافعاً متجدداً لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد».

وقال مطر الحميري: «إنه لشرف كبير لي، أن أحظى بالتقدير والتكريم، كأحد الكفاءات الإماراتية التي أسهمت في ترك بصمة مؤثرة في مسيرة العمل الحكومي على مستوى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وما يسعدني أكثر، هو أن يأتي هذا التكريم خليجياً، على هامش الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

من جهتها، قالت الدكتورة عهود علي شهيل: «أتشرّف بمنحي وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وأعتز بكوني من بين القيادات الإماراتية المكرّمة بهذا الوسام الرفيع».

الإدارة الحكومية

وقال سعيد راشد اليتيم، إن منحه وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، هو تكريم يعكس المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات في مجالات الإدارة الحكومية، وتطوير منظومة العمل المؤسسي.

وأكد إبراهيم سلمان الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، أن تكريم الكوادر الإماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية، يمثل احتفاء بالتجربة المتقدمة التي طورتها حكومة دولة الإمارات، وشهادة على تميز القيادات والكوادر الحكومية الإماراتية في مختلف مجالات العمل الحكومي.