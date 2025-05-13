سيف بن زايد يكرم شرطياً من رأس الخيمة تقديراً لشجاعته

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العريف أول أحمد علي البلوشي، من مرتب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تقديراً لشجاعته وتميزه في العمل الميداني وتفانيه في القيام بواجبه الوطني، وسرعة استجابته، وكفاءته في أداء المهام الميدانية.

وسلم سموه ميدالية التميز الوظيفي للعريف البلوشي، مثمناً سموه شجاعته وإخلاصه وحسن تصرفه، في حماية الأشخاص والممتلكات، وتعزيز منظومة الأمن والأمان، متمنياً سموه للمكرم مزيداً من التوفيق، ليظل قدوة في أداء الواجب الوطني، ونموذجاً يُحتذى به في خدمة المجتمع بروحٍ عالية من المسؤولية والانتماء.

حضر التكريم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.