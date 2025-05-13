خالد بن محمد يجري مباحثات مع رئيس كازاخستان

عقد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، جلسة مباحثات رسمية مع قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في القصر الرئاسي في العاصمة أستانا.

وفي مستهل اللقاء، رحّب قاسم جومارت توكاييف بزيارة سموّ ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً متانة العلاقات الثنائية بين جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات، ومعرباً عن حرص بلاده على تعزيز روابط التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

ونقل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق دوام التقدم والرفعة والازدهار في شتى المجالات، معرباً سموّه عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال اللذين حظي بهما والوفد المرافق له.

ومن جانبه، حمّل قاسم توكاييف، سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التطور والرقي والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإماراتية - الكازاخستانية الوطيدة، وبحث سُبل تنميتها وتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيَّما في قطاعات الاستثمار والطاقة والبنى التحتية والاستدامة وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات وقيادتها على تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية كازاخستان، وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعكس رؤية قيادة كلا البلدين نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.

كما أشار سموّه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، والاستفادة من الفرص المتنوعة التي تُتيحها البيئة الاستثمارية في كلا البلدين، إسهاماً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية، ودفع عجلة التعاون نحو آفاق أوسع تخدم المصالح الاستراتيجية للجانبين.

وشهد سموّ ولي عهد أبوظبي والرئيس الكازاخستاني، على هامش اللقاء، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مسؤولين من كلا الجانبين، في مجالات النقل والمواصلات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والحلول الرقمية والتكنولوجية، والاستثمار المالي والمصرفي، وغيرها من القطاعات الرئيسية ذات الأولوية الوطنية في كلا البلدين.

وفي قطاع النقل والبنى التحتية، تبادلت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة النقل الكازاخستانية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات.

وعلى صعيد التعاون القانوني، تبادلت وزارة العدل الإماراتية مع وزارة العدل الكازاخستانية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات القانونية وتوطيد العلاقات بين البلدين في هذا المجال.

وتبادل صندوق أبوظبي للتنمية وإدارة منطقة تركستان مذكرة تفاهم تهدف إلى تمويل بناء «مستشفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للنساء والأطفال»، في تركستان.

وتبادلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ووزارة الطاقة الكازاخستانية، اتفاقاً للمصادقة على مشروع إنشاء محطة لتوليد طاقة الرياح بقدرة 1 جيجاوات في منطقة جامبيل في كازاخستان.

وتبادلت «مصدر» وصندوق الثروة السيادي الكازاخستاني «سامروك كازانيا» اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تطوير مشروع يولّد الكهرباء «على مدار الساعة».

وجرى تبادل اتفاقية تعاون بين شركة AIQ، المتخصصة في مجال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز أداء وكفاءة قطاع الطاقة، وصندوق الثروة السيادي الكازاخستاني «سامروك كازانيا»؛ بهدف دعم التحول الرقمي في قطاع النفط والغاز في جمهورية كازاخستان.

كما تبادلت شركة AIQ و«كازاخ غاز»، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع الغاز في كازاخستان، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين.

وتبادل بنك أبوظبي التجاري وصندوق «سامروك كازانيا» مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مشترك؛ بهدف دعم المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة البديلة والبنية التحتية، وتقديم الخدمات المالية والاستشارية.

اتفاقية تعاون

وفي قطاع خدمات الطيران، تبادلت «تيرمينالز هولدينج»، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال حلول الطيران، ووزارة النقل الكازاخستانية، اتفاقية تعاون مشترك لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران.

وفي سياق دعم القطاع التكنولوجي في جمهورية كازاخستان، تبادلت شركة «بريسايت»، الرائدة في مجال تحليل البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اتفاقية تعاون استراتيجي مع وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران الكازاخستانية.

وفي مجال الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية، تبادلت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «كازمورترانسفلوت» تتعلق بتوسيع أسطول سفن المجموعة في بحر قزوين عبر بناء واستئجار أربع سفن حاويات مصممة للعمل في بحر قزوين، تصل سعتها إلى 780 حاوية نمطية.

حضر اللقاء ومراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي عهد أبوظبي.

وصول

وقد وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى القصر الرئاسي في العاصمة الكازاخستانية أستانا، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله قاسم توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.

وجرت لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب قاسم توكاييف سموّ ولي عهد أبوظبي إلى منصة الشرف، وعُزف خلال المراسم السلامان الوطنيان للإمارات وكازاخستان، ثم استعرض سموّه والرئيس الكازاخستاني ثلّةً من حرس الشرف الذين اصطفوا لتحيتهما في باحة القصر الرئاسي.

وخلال مراسم الاستقبال، صافح سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الكازاخستانية، فيما صافح الرئيس قاسم توكاييف أعضاء الوفد الإماراتي المرافق لسموّه.

ويرافق سموّ ولي عهد أبوظبي، خلال هذه الزيارة، وفد رسمي رفيع المستوى يضمُّ عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.