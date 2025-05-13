خالد بن محمد: مدرسة خليفة بن زايد في أستانا تجسد قيم الإمارات

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، يرافقه قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، مدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

والتقى سموّه والرئيس الكازاخستاني عدداً من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة في المدرسة، واطّلعا على دور المدرسة في تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، مشيدَين بجهود كادر المدرسة في تقديم نموذج تعليمي يعكس التميُّز الأكاديمي والانفتاح الثقافي.

كما استمع سموّه، بحضور الرئيس قاسم توكاييف، إلى شرح حول البرامج التعليمية المعتمدة، وتعرّف إلى أبرز المشاريع الطلابية، حيث أكّد سموّه أهمية دعم التعليم النوعي، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.

واطّلع سموّه والرئيس الكازاخستاني على البرامج التي يُقدِّمها مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية ضمن المدرسة، وشهد سموّه أيضاً، على هامش الزيارة، جانباً من درس لتعليم اللغة العربية.

وعبّر سموّه عن تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به المركز في نشر اللغة العربية، مؤكّداً أن تعليم اللغة العربية يفتح آفاقاً للتواصل الحضاري، ويعزز التفاهم المشترك بين الثقافات، مشدداً سموّه على أهمية دعم مثل هذه المبادرات، التي تُجسِّد القيم الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات.

وأشاد سموّه بالمستوى التعليمي النوعي الذي تقدمه الحكومة الكازاخستانية، وبالدعم المقدم لبرامج اللغة العربية، التي يوفّرها مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للغة العربية.

مؤكّداً سموّه ضرورة مواصلة تطوير وتوسيع هذه المبادرات، وتعزيز محتواها الأكاديمي والثقافي، بما يسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية، ويُمكّن الطلبة من اكتساب مهارات نوعية، تواكب متطلبات سوق العمل.

رافق سموّه خلال الزيارة، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وتم افتتاح مدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في العاصمة الكازاخستانية أستانا، عام 2016، بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

كما زار سموه، يرافقه قاسم جومارت توكاييف، القرية الثقافية والتراثية في العاصمة أستانا. واطّلع سموّه، خلال الجولة، على عدد من الفعاليات التي تعكس تنوّع الموروث الثقافي والتراثي الكازاخستاني، من عروض فنية ومسرحية وفولكلورية. كما تعرّف سموّه، خلال الزيارة، على أبرز الأنشطة التراثية الكازاخستانية، التي تُشكِّل جزءاً رئيسياً من الهوية الوطنية الكازاخستانية، وتُجسِّد عمق وتنوّع الموروث الذي يتناقله الشعب الكازاخستاني منذ قرون.