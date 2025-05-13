«التبادل المعرفي الحكومي» وولاية نيوجيرسي يبحثان تعزيز التعاون

استقبل مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، فيل ميرفي حاكم ولاية نيوجيرسي، ضمن زيارة رسمية إلى الدولة لبحث فرص التعاون، والاستفادة من برنامج التبادل المعرفي الحكومي، بما يسهم في تعزيز العلاقات، ويرتقي بمستويات تبادل الخبرات والتجارب.

وبحث عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، مع حاكم ولاية نيوجيرسي، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجالات تطوير العمل الحكومي.

حضر اللقاء سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، ومنال بن سالم مدير تنفيذي للتبادل المعرفي الحكومي في مكتب التبادل المعرفي الحكومي، ووفد من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد عبد الله لوتاه أن الاجتماع مع حاكم ولاية نيوجيرسي، يترجم سعي حكومة دولة الإمارات لتعزيز مسيرة التعاون الدولي، ويعكس رسالة مكتب التبادل المعرفي الحكومي، ودوره المهم في نقل ومشاركة التجارب الناجحة في مجالات العمل الحكومي مع شركاء حول العالم.