عبدالله بن زايد يبحث مع وزراء خارجية إيران وغانا وأذربيجان تعزيز العلاقات

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي أمس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما تطرقا إلى مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول سموه، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية هذه الخطوة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وصون السلم والأمن الدوليين.حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية.

كما استقبل سموه في أبوظبي امس، سامويل أوكودزيتو أبلاكوا، وزير خارجية جمهورية غانا، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما استعرضا الفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية، ومنها الاقتصادية والتجارية، والاستثمارية، بالإضافة إلى الطاقة.

وأكد سموه الحرص على الارتقاء بمستوى التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وغانا إلى آفاق جديدة ومتنوعة، تلبي تطلعات البلدين التنموية وتدعم ازدهار ورخاء شعبيهما.حضر اللقاء، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والدكتور عبد الله مراد المندوس، سفير الدولة لدى غانا.

أذربيجان

من جهة أخرى، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي أمس، مع جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان الصديقة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال مجمل المستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.