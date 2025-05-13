نهيان بن مبارك يحضر احتفال عيد الاستقلال الأردني

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أول من أمس، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 79 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، نظّمها مجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي في أبوظبي، تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

حضر الاحتفالية، تمارا الرقاد، القائم بأعمال السفارة الأردنية في أبوظبي، والعميد عوض الطهراوي الملحق العسكري الأردني، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والطاقم الإداري في السفارة، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين وأبناء الجالية الأردنية المقيمين في الدولة.

وعبّر الحضور عن بالغ تقديرهم لمشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في الاحتفال، لما تحمله من رمزية عالية ورسالة تضامن ومحبة تعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها الجالية الأردنية في دولة الإمارات، والدور الإيجابي الذي تلعبه في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة.