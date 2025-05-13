«زايد العليا» تفتتح أول حديقة للمكفوفين في مصر

افتتحت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أمس، أول حديقة ترفيهية في مصر مخصصة بالكامل لذوي القدرات والهمم، في مركز شباب 15 مايو. تضم الحديقة تجهيزات ذكية وتفاعلية مصممة خصيصاً لفئة المكفوفين، مثل المسارات الحسية الإرشادية، والخرائط بلغة برايل، والألعاب الصوتية واللمسية، ولوحات ذكية، تعزز الإدراك الحسي.

ويأتي تدشين الحديقة الجديدة، ضمن خطة لإنشاء 10 حدائق ترفيهية نموذجية على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، تُعزز الدمج المجتمعي، وتحسين جودة الحياة، في إطار برنامج «جسور أمل القابضة»، الذي تنفذه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وبرعاية ودعم من شركة القابضة ADQ.