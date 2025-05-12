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الإمارات

طحنون بن زايد: التعاون في التقنيات المتقدمة ركيزة لبناء مستقبل رقمي مستدام

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البيان

دبي

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع ديفيد ساكس، كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، سُبل تعزيز الشراكة الثنائية في ابتكارات الذكاء الاصطناعي. وأكد سموه أن هذا النقاش يعكس التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك ضمن تغريدة نشرها سموه في حسابه على منصة «إكس» أمس، قال فيها: «ناقشت مع ديفيد ساكس، كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، سُبل تعزيز الشراكة الثنائية في ابتكارات الذكاء الاصطناعي». وأضاف سموه: «يعكس هذا النقاش التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، حيث يعد التعاون في التقنيات المتقدمة ركيزة أساسية لبناء مستقبل رقمي ذكي ومستدام يلبي تطلعات الأجيال المقبلة».