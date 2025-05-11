إنشاء مركز الشيخة فاطمة لتعليم اللغة العربية في تركيا

على هامش زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للجمهورية التركية، وقعت جامعة الإمارات اتفاقية شراكة مع جامعة ابن خلدون التركية، لتأسيس «مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية» داخل حرم الجامعة في تركيا.

يأتي تأسيس المركز تقديراً لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز العلاقات الثقافية الإماراتية التركية، ودعمها لتوسيع نطاق المعرفة بين البلدين، وحرص سموها على نشر وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وقع اتفاقية الشراكة معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والبروفيسور أتيلا أركان، رئيس جامعة ابن خلدون.

ويهدف المركز إلى تقديم برامج تعليمية متخصصة في تعليم اللغة العربية للطلاب الأتراك والدوليين، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل، فضلاً عن دعم البحث العلمي في مجالات اللغة والثقافة العربية.

وأكد زكي نسيبة أن المركز يجسد رؤية «أم الإمارات» وجهودها الرائدة في دعم اللغة العربية ونشرها على المستوى الدولي، وأن المركز سيكون منارة ثقافية وتعليمية، تعزز حضور اللغة العربية، وتسهم في مد جسور التواصل الحضاري بين الشعوب. وقال: إن هذه الشراكة تعكس التزام جامعة الإمارات بتعزيز الحوار الثقافي العالمي، وتوسيع مجالات التعليم والمعرفة، بما يسهم في نشر اللغة العربية وترسيخ مكانتها، لافتاً إلى أن المركز سيشكل جسراً لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين.

وثمن البروفيسور أتيلا أركان المبادرات الرائدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في خدمة اللغة والثقافة العربية على الساحة الدولية، وأكد أن الشراكة مع جامعة الإمارات خطوة رائدة نحو ترسيخ مكانة اللغة العربية لغة علم وثقافة في أوساط الأكاديميين والطلبة في تركيا.

وستدعم جامعة الإمارات أنشطة المركز وبرامجه التعليمية، بهدف ضمان استدامة تطوير اللغة العربية في تركيا، وتعزيز حضورها الأكاديمي على المستوى العالمي.