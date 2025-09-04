ولي عهد رأس الخيمة يتلقى شكر «الأغذية العالمي» لدعمه غزة

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس ند الحبي برأس الخيمة، ستيفن أندرسون، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بدولة الإمارات وممثل البرنامج لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والوفد المرافق له.

ونقل أندرسون، خلال اللقاء، شكر سندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، لسموه على التبرع السخي الذي قدمه لدعم عمليات البرنامج في قطاع غزة.

حيث تم تصنيف سموه ضمن أكبر خمسة متبرعين أفراد على مستوى العالم بفضل مساهماته الإنسانية الشخصية لدعم البرنامج في غزة، ما مكّن البرنامج من توفير مساعدات غذائية منقذة للحياة لعدد كبير من الأسر في غزة، في ظل تفاقم التحديات الإنسانية.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، كلاً على حدة، وفد مجلس رأس الخيمة للشباب بتشكيله الجديد برئاسة إبراهيم محمد الجيري، وفريق المرعي الفائز بالمركز الأول في سباق دلما التاريخي الثامن لقوارب التجديف التراثية - فئة 40 قدماً، الذي أقيم في 23 مايو الماضي.

وذلك بقيادة النوخذة نواف أحمد المرعي، إضافة إلى فوزه بالمركز الثالث في الشوط الختامي «النخبة» الذي أقيم في 24 مايو 2025. وجاء لقاء وفد مجلس رأس الخيمة للشباب بتشكيله الجديد، في إطار حرص سموه على دعم مسيرة الشباب، وتعزيز دورهم الريادي في خدمة الوطن والمجتمع. واستعرض وفد المجلس خلال اللقاء خطط المجلس واستراتيجياته التي تهدف إلى تمكين الشباب.

وخلال لقائه فريق المرعي الفائز بالمركز الأول في سباق دلما التاريخي الثامن لقوارب التجديف التراثية - فئة 40 قدماً، أشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة بالإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي بالرياضات التراثية وتشجيع الشباب على المشاركة في هذه السباقات، التي تجسد الموروث الثقافي والإنساني المستدام بالدولة.