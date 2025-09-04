ولي عهد رأس الخيمة يتلقى شكر «الأغذية العالمي» لدعمه غزة

حيث تم تصنيف سموه ضمن أكبر خمسة متبرعين أفراد على مستوى العالم بفضل مساهماته الإنسانية الشخصية لدعم البرنامج في غزة، ما مكّن البرنامج من توفير مساعدات غذائية منقذة للحياة لعدد كبير من الأسر في غزة، في ظل تفاقم التحديات الإنسانية.
وذلك بقيادة النوخذة نواف أحمد المرعي، إضافة إلى فوزه بالمركز الثالث في الشوط الختامي «النخبة» الذي أقيم في 24 مايو 2025. وجاء لقاء وفد مجلس رأس الخيمة للشباب بتشكيله الجديد، في إطار حرص سموه على دعم مسيرة الشباب، وتعزيز دورهم الريادي في خدمة الوطن والمجتمع. واستعرض وفد المجلس خلال اللقاء خطط المجلس واستراتيجياته التي تهدف إلى تمكين الشباب.
وخلال لقائه فريق المرعي الفائز بالمركز الأول في سباق دلما التاريخي الثامن لقوارب التجديف التراثية - فئة 40 قدماً، أشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة بالإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي بالرياضات التراثية وتشجيع الشباب على المشاركة في هذه السباقات، التي تجسد الموروث الثقافي والإنساني المستدام بالدولة.