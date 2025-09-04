وفد «بريدج» يعقد اجتماعات موسعةمع كيانات إعلامية مصرية

وصل وفد «بريدج» إلى العاصمة المصرية القاهرة برئاسة الدكتور جمال محمد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام نائب رئيس مجلس «بريدج»، في إطار الجولة العالمية التحضيرية لـ«قمة بريدج 2025»، الحدث الأضخم في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه على مستوى العالم، التي تنظمها في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة قادة ونخبة صناع الإعلام والمحتوى الثقافي والفني والإبداعي إلى جانب صناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وخلال زيارته إلى القاهرة عقد الوفد اجتماعين موسعين مع كل من الهيئة الوطنية للإعلام، المؤسسة الرسمية المسؤولة عن البث التلفزيوني والإذاعي في مصر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كبرى الكيانات الإعلامية في المنطقة.

وذلك بهدف استعراض رؤية «بريدج» الرامية إلى بناء جسر عالمي يدعم تطوير العمل المشترك الفاعل في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه والارتقاء بالتواصل الفعال في أكثر القطاعات تأثيراً في الوعي والمزاج والذوق العام للشعوب.

وقال الدكتور جمال الكعبي: «نفتح من خلال قمة «بريدج» منصة استراتيجية لبناء مستقبل الإعلام والمحتوى بمعايير أكثر إنسانية وتوازناً، نجمع فيها بين التكنولوجيا والإبداع، وبين الثقافة والابتكار، ونؤمن في دولة الإمارات العربية المتحدة أن جمهورية مصر العربية، بما تمتلكه من خبرة عريقة وذاكرة إبداعية ممتدة ورصيد هائل من الكفاءات، تمثل شريكاً تأسيسياً في هذه الرؤية، وبوابة رئيسية لبريدج نحو القارة الأفريقية والعالم العربي».

وأضاف: «حضور مصر في بريدج ليس دعوة، بل ضرورة لا غنى عنها، لأن ما قدمته مصر عبر عقود من ريادة إعلامية وفنية وأدبية شكّل ملامح الوعي العربي، وأثرى الإنسانية جمعاء، وبريدج تنطلق من الإمارات برسالة إنسانية عالمية، لتكون الجسر الذي يوصل بين الشرق والغرب، وبين الماضي والمستقبل».