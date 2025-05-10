«الوطني الاتحادي» يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

استقبل الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أمس، سيد يوسف رضا جيلاني رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء كل من: محمد عيسى الكشف، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الباكستانية، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، نائب رئيس اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء لجنة الصداقة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.