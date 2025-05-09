الشيخة فاطمة: الإمارات حريصة على ترسيخ علاقاتها الاستراتيجية مع تركيا

وصلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بحفظ الله ورعايته، إلى إسطنبول، في زيارة رسمية للجمهورية التركية الصديقة تستمر ثلاثة أيام.

كانت في مقدمة مستقبليها أمينة أردوغان، حرم الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.

وأعربت أمينة أردوغان عن بالغ ترحيبها بزيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مشيدة بما تمثله سموها من نموذج عالمي رائد في القيادة النسائية والعمل المجتمعي والإنساني.

خبرات

وأشارت إلى أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاجتماعية والإنسانية وتمكين المرأة ودعم الطفولة والأسرة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذه المجالات.

من جانبها أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن سعادتها بزيارة الجمهورية التركية، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأضافت سموها أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ علاقاتها الاستراتيجية مع الجمهورية التركية وتطويرها نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون البناء، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وبشكل خاص القضايا الاجتماعية والثقافية والعلمية.

تعاون

وأضافت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «نتطلع من خلال هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين في المجالات التي تخدم المجتمعات وتعزز التنمية المستدامة».

يرافق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال الزيارة وفد يضم كلاً من، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وحرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان.

كما يضم الوفد كلاً من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ومعالي عهود خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ونورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.