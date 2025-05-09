رئيس الدولة ونائباه يهنئون بابا الفاتيكان الجديد

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الكاردينال روبرت بريفوست بمناسبة انتخابه بابا جديدًا للفاتيكان. ودون سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر بانتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية وأتمنى لقداسته التوفيق في مهامه ومسؤولياته المقبلة من أجل تعزيز قيم التعايش والحوار بين أصحاب مختلف الأديان والمعتقدات لما فيه الخير والسلام والازدهار للبشرية جمعاء».



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الكاردينال روبرت بريفوست.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على منصة «إكس»: «نتقدم بأحرّ التهاني لقداسة البابا ليو الرابع عشر على انتخابه. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نقدّر تقديراً عميقاً دور الفاتيكان في تعزيز الحوار والسلام بين الأمم والأديان، ونتطلع إلى العمل مع قداسته لنشر رسالة عالمية قوامها التعايش والتسامح والإنسانية المشتركة».