سعود بن صقر: الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ركيزة أساسية لتحفيز النمو

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصره بمدينة صقر بن محمد، روبرت رينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، ترافقه سيليست ماستين، الرئيسة التنفيذية لشركة «إتش بي فولر» الأمريكية العالمية المتخصصة في صناعة المواد اللاصقة، والتي تمتلك مقراً لها في إمارة رأس الخيمة.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام والرئيسة التنفيذية والوفد المرافق، وبحث معهما سُبل تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك، انطلاقاً من علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية المتينة مع الولايات المتحدة الأمريكية.



واطّلع سموه خلال اللقاء على خطط الشركة في الإمارة بعد افتتاح مقرها الجديد في منطقة الحمرا الصناعية، ليكون مركزاً استراتيجياً لأعمالها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما جرى استعراض بيئة الأعمال المتطورة في رأس الخيمة، والدور المحوري الذي تلعبه في دعم نمو الشركات وتوسعها في المنطقة.



وأكد سموه حرص إمارة رأس الخيمة على ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، ومواصلة نجاحاتها الريادية في مختلف القطاعات.



ويأتي هذا التوسّع في أعقاب استحواذ الشركة على منشأة صناعية تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع في الإمارة، ضمن خططها الرامية إلى تعزيز حضورها العالمي، وتوسيع نطاق منتجاتها من المواد اللاصقة المستخدمة في قطاعات البناء والبنية التحتية.



لقاء

كما استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، سيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي والإمارات الشمالية، ووفداً من المسؤولين في المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مع التركيز على مجالات التجارة والاستثمار والابتكار، إلى جانب تسليط الضوء على آخر التطورات التي تشهدها إمارة رأس الخيمة في قطاعات البنية التحتية والصناعة ونمو الاستثمارات.

وتم أيضاً بحث آفاق التعاون المستقبلي بين «راكز» والمجلس، خصوصاً فيما يتعلق بدعم الشركات الألمانية وتعزيز المبادرات المشتركة، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي والاستثماري المزدهر في الإمارة، وتوقعات الشركات الألمانية العاملة فيها، وسبل تعزيز بيئتها التشغيلية.

وتناول اللقاء تبادلاً مثمراً للأفكار حول آفاق الأعمال والمشاريع التنموية في الإمارة، وبحث فرص التعاون المستقبلية في ظل ما تتمتع به رأس الخيمة من مقومات استراتيجية، تشمل بيئة أعمال تنافسية، وبنية تحتية متقدمة، وموقعاً جغرافياً حيوياً.

وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين «راكز» والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية تُعزّز مسارات التنمية وتدعم الأهداف المشتركة.

وتنص المذكرة على تعزيز الدعم لأعضاء المجلس الجدد والحاليين، بالإضافة إلى قاعدة شركاء «راكز»، من خلال مبادرات مشتركة تهدف إلى نمو الأعمال، وتبادل المعرفة، وتعزيز التواصل الدوليين.