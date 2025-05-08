الإمارات لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان لأنها لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه

أكدت الإمارات العربية المتحدة، أنها لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم، وأن البيان الصادر عن ما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن قرار سلطة بورتسودان - أحد الطرفين المتحاربين في السودان، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان.

ورفضت الوزارة التصريحات المشينة الصادرة عن سلطة بورتسودان التي تعتبر مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام، وشددت على أن السودان وشعبه الكريم بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول.

قيادة لا تقتل نصف شعبها وتجوع وتهجر النصف الآخر. وأضافت الوزارة، أن دولة الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني، وبشكل خاص الجالية السودانية الكبيرة المقيمة على أرض الإمارات والزائرين السودانيين والذين لن يتأثروا بالقرارات الأخيرة.

وجددت التأكيد على أن دولة الإمارات تعد في مقدمة دول العالم في دعم السودان على مدى العقود الخمسة الماضية، ولن تتوانى عن تقديم يد العون للشعب السوداني الشقيق.

علاقات تاريخية

كما أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تتمسك بالعلاقات التاريخية مع السودان الشقيق وترفض قرارات سلطة أحد أطراف الحرب، وأنها تجدد الدعوة للسلام والقيادة المدنية المستقلة.

وقال معاليه في حسابه على منصة «إكس»: «الإمارات تتمسك بالعلاقات التاريخية مع السودان الشقيق وترفض قرارات سلطة أحد أطراف الحرب، وتجدد الدعوة للسلام والقيادة المدنية المستقلة، كما تؤكد الدولة حرصها على الجالية السودانية الكريمة والزائرين، وعلى استمرار جهود الإمارات الإنسانية ومد يد العون للشعب السوداني الشقيق».

دعم ثابت

وكان متوقعاً على نطاق واسع أن تلجأ الحكومة السودانية لقرارات تصعيدية بعد قرار محكمة العدل الدولية برفض الدعوى المقدمة من الجيش السوداني على دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ثبت للعالم زيف ادعاءاتها وانتصر الحق على الباطل.

وكانت الإمارات قد وصفت الدعوى خلال جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإلهاء الإعلامي بدلاً من معالجة جذور الصراع.

وكانت دولة الإمارات قادت دبلوماسية نشطة نحو الحل السلمي لأزمة السودان، وإغاثة أهله، خاصة النساء والأطفال، وأكدت أنها ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع، ومواصلة العمل مع جميع المعنيين، لدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.

لم تكن دولة الإمارات يوماً بعيدة عن نبض الشعب السوداني، وقد أثبتت ذلك مراراً من خلال الدعم المتواصل في مختلف المراحل، لاسيما خلال الأزمات التي عصفت بالسودان في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى المساعدات الإنسانية، أو في مبادرات التنمية، إذ كانت الدولة حاضرة بجهودها ومبادراتها الخيّرة، حيث بذلت جهوداً حثيثة وبلا كلل لتخفيف المعاناة.

حيث عملت إلى جانب شركائها - بما في ذلك الأمم المتحدة - لتقديم ما يزيد على 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، كما شيَّدت مستشفيات ميدانية في الدول المجاورة، في كل من تشاد وجنوب السودان، لتوفير الدعم للفارِّين من النزاع، وتقديم العلاج لهم، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس.

أنور قرقاش:

الإمارات تتمسك بالعلاقات التاريخية مع السودان الشقيق وترفض قرارات سلطة أحد أطراف الحرب

استمرار جهود الإمارات الإنسانية ومد يد العون للشعب السوداني الشقيق