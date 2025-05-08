نهيان بن مبارك يبحث توسيع التعاون مع بنغلاديش

استقبل البروفيسور محمد يونس، كبير مستشاري الحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، في دار ضيافة الدولة «قصر جامونا» بالعاصمة «دكا»، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وذلك في إطار زيارة رسمية لمعاليه إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وفد رفيع

وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قد وصل إلى العاصمة «دكا»، بعد ظهر أمس، يرافقه وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقبالهم لطفي صديقي، المبعوث الخاص للشؤون الدولية لكبير مستشاري الحكومة المؤقتة ببنغلاديش.

وجاءت الزيارة تعزيزاً للعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً على مختلف المستويات.

رافق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في هذه الزيارة كل من معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وعبدالله علي الحمودي، سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وخلال اللقاء، نقل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى كبير المستشارين، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تعزيز التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة مجالات التنمية المستدامة، وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية.

وناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب دعم المبادرات المستدامة، وأكدا أهمية الشراكات المستقبلية بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما أكد الجانبان متانة العلاقات الثنائية القائمة، والرغبة الصادقة في تعزيز مسارات التعاون المستقبلي.