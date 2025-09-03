Al Bayan
الإمارات

«الفارس الشهم 3» توزع طروداً غذائية على 12 مخيماً للنازحين في غزة

البيان

دبي
التزام إماراتي ثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته
تواصل دولة الإمارات من خلال عملية «الفارس الشهم 3» جهود المساعدات الإنسانية إلى غزة، تأكيداً على التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها القطاع.

ووزعت «الفارس الشهم 3» 3500 طرد غذائي على الأسر النازحة في 12 مخيماً بمجمع الكلية الجامعية بخانيونس، لدعم الأهالي وتخفيف معاناتهم.

وتعكس هذه الخطوة جهود الإمارات المتواصلة لمواجهة خطر المجاعة في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدها، حيث تسعى الإمارات إلى التخفيف من معاناة السكان وتوفير الاحتياجات الأساسية، من خلال مبادرات نوعية واستجابة إنسانية فاعلة في قطاع غزة.