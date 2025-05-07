محمد بن زايد يبحث ورئيس وزراء العراق هاتفياً علاقات البلدين وتطورات المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، بحثا خلاله العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية وفرص تنميتهما، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية الدفع تجاه مسار السلام، ودعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

من جهة أخرى، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فريدريش ميرتس، بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية، متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «أهنئ معالي فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار، متطلعاً إلى العمل معه لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات التنموية بما يعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا».