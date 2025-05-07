وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 410 أسرى

أبوظبي - وام- عواصم - وكالات

أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة جديدة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة، تضمنت 205 أسرى من الجانب الأوكراني و205 أسرى من الجانب الروسي، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 4181 أسيراً.

وأعربت وزارة الخارجية عن شكرها للبلدين الصديقين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية، ما يعكس ثقتهما وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.

وأفادت الوزارة بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 15 وساطة، والتي تأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية على أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

وساطة إنسانية

وفيما كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيليغرام، «أعادت أوكرانيا 205 أسرى»، شاكراً الإمارات على المساعدة في ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عبر تطبيق تليغرام، أمس، أن دولة الإمارات قامت بوساطة إنسانية في عملية تبادل الأسرى.

وقال البيان: «إنه تم تبادل 205 أسرى مع أوكرانيا». وأضاف إنه «في 6 مايو الجاري، ونتيجة لعملية التفاوض، عاد 205 جنود روس من الأراضي التي تسيطر عليها حكومة كييف، وفي المقابل، تم تسليم 205 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال البيان: «يتواجد حالياً جميع العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، فضلاً عن فرصة الاتصال بأقاربهم».

وأوضح أنه سيتم تسليم جميع العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.