جلسة مباحثات للتعاون البرلماني بين الإمارات وأذربيجان

عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع الدكتورة صاحبة غافاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان الصديقة والوفد المرافق لها، التي تقوم بزيارة إلى دولة الإمارات بدعوة من المجلس.

حيث تم التأكيد على أهمية العلاقات البرلمانية بين الجانبين والتي تواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أذربيجان، في ظل حرص قيادتي البلدين على ترسيخ هذه العلاقات في شتى المجالات.

تعاون

وجرى خلال جلسة المباحثات توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي، والجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، بهدف تعزيز أطر التعاون والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين المجلسين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بغرض التنسيق البرلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

واستعرض معالي صقر غباش مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات ومشاركتها في العمل البرلماني، مشيراً إلى أنه وبفضل دعم القيادة الرشيدة للدولة فإن نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي بلغت 50 بالمئة من عدد أعضاء المجلس، وهذا يرجع إلى الدعم الكبير الذي حظيت به المرأة منذ تأسيس دولة الإمارات.

بدورها عبّرت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان عن سعادتها بوجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المجلس الوطني الاتحادي، مشيدة بما حققته دولة الإمارات من إنجازات، خاصة في مجال تمكين المرأة في العمل البرلماني.

وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم في تطوير مختلف علاقات التعاون بين جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات لاسيما على الصعد البرلمانية، مشيرةً إلى أن العلاقة المتميزة بين الجمعية الوطنية والمجلس الوطني الاتحادي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

حضر جلسة المباحثات كل من محمد عيسى الكشف رئيس لجنة الصداقة الإماراتية الأذربيجانية ، والدكتورة سدره المنصوري نائب رئيس اللجنة وأحمد خوري وسمية السويدي، ومضحية المنهالي، أعضاء لجنة الصداقة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.