لجنة بـ«الوطني الاتحادي» تبحث التعاون مع وفد روسي

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، برئاسة سارة محمد فلكناز، رئيسة اللجنة، مع أرسن كانوكوف، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع دولة الإمارات ونائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لجمهورية روسيا الاتحادية، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.

حضر اللقاء، الذي عقد في مقر المجلس بأبوظبي، خالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد الجانبان أن العلاقات الإماراتية الروسية مبنية على أسس متينة من الثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة والرؤى المتقاربة تجاه العديد من القضايا.

وشددا على أهمية التنسيق بين البرلمانين الصديقين في المحافل الإقليمية والدولية لتقريب وجهات النظر إزاء العديد من القضايا الدولية، منوهين بأهمية الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية بين الدول وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك ومواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات.

وقالت سارة فلكناز، إن دولة الإمارات تعتبر روسيا الاتحادية شريكاً استراتيجياً وصديقاً موثوقاً على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى خالد الخرجي، مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أرسن كانوكوف، وجرى استعراض اختصاصات لجنة الشؤون المالية والتشريعات المتعلقة بالقطاع المالي والاقتصادي، ورؤية الإمارات خلال السنوات العشر المقبلة.

وجرى التأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، والتي شهدت نمواً متسارعاً يعكس متانة الروابط الثنائية والفرص الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.