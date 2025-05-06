وفد إماراتي يزور الدنمارك لتعزيز فرص التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا

اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة سعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة زيارة ناجحة إلى العاصمة الدنماركية "كوبنهاغن" استمرت يومين، ركزت على استكشاف فرص تعاون واعدة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والمتقدمة والبحث والتطوير، وفي المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية، وذلك في إطار ترسيخ التزام دولة الإمارات بتوطيد الشراكة مع الدنمارك.

وناقش الوفد فرص إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، ودعم تبادل المعرفة بين المؤسسات، وتعزيز الاستثمارات في منظومات الابتكار التي من شأنها تسريع النمو المستدام والتحول الرقمي في دولة الإمارات ومملكة الدنمارك.

كما أجرى الوفد مناقشات مثمرة مع عدد من المسؤولين الدنماركيين رفيعي المستوى، من بينهم السيد نيلس أغيرهوس المدير العام في وزارة التعليم العالي والعلوم، وسعادة لوتا ماشون أمينة الدولة للسياسة الخارجية، وسعادة دِتّه بييرغورد سفيرة التكنولوجيا في وزارة الخارجية الدنماركية.

والتقى سعادة عمران شرف بممثلين من شركة cBrain، والمؤسسة غير الربحية Digital Hub Denmark، حيث تركزت المناقشات على تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك ووضع أسس لشراكات طويلة الأمد تهدف إلى دفع عجلة الابتكار والتطوير والتقدم التكنولوجي في كلا البلدين، وتم التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا مع التركيز على تطوير قدرات البحث والتطوير (R&D).

ضم وفد دولة الإمارات كلا من نوف الهاملي مستشارة العلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية، وعبدالعزيز الدوسري المدير التنفيذي من مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة (ATRC)، وبلال حموي المدير الإقليمي العام في شركة G42 .

كما ضم الوفد ممثلين آخرين من وزارة الخارجية، ومجلس الإمارات للبحث والتطوير(ERDC)، ووكالة الإمارات للفضاء، ومجموعة EDGE، وشركة G42.

ورافقت سعادة فاطمة خميس المزروعي سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة الدنمارك الوفد خلال اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المؤسسات الدنماركية والتي نُظّمت بالتعاون مع وزارة الخارجية الدنماركية وسفارة الدولة لدى كوبنهاغن.







