فريق بحث وإنقاذ إماراتي ومساعدات عاجلة لأفغانستان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرسلت دولة الإمارات بشكل عاجل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة، لدعم جهود البحث والإنقاذ ومساندة المتأثرين جراء الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان.

كما أرسلت الإمارات مساعدات إنسانية عاجلة تضم مواد إغاثية أساسية تشمل الغذاء والمستلزمات الطبية وخيم الإيواء، بهدف دعم المتضررين والجرحى والمصابين، والتخفيف من آثار الكارثة على العائلات المنكوبة.

ويأتي ذلك في إطار استجابة الإمارات الإغاثية الفورية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة.

وتجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب ولاية كونار، الليلة قبل الماضية، وبلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، 1000 قتيل، فيما أصيب أكثر من 2800 في حصيلة أولية غير رسمية.

وألحق الزلزال دماراً واسعاً في المناطق المتضررة، لا سيما في القرى الجبلية والنائية، ولا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة مستمرة وسط صعوبات ميدانية كبيرة نتيجة انقطاع الطرق وتعذر وصول الفرق إلى عدد من القرى المنكوبة، ويُعتقد أن 12 ألف شخص على الأقل تأثروا بشكل مباشر بالزلزال.

واستخدمت السلطات الأفغانية المروحيات في محاولة للوصول إلى الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفيات.

اقرأ أيضاً:

بتوجيهات محمد بن زايد.. فريق بحث وإنقاذ إماراتي ومساعدات إنسانية عاجلة لأفغانستان

الإمارات تتضامن مع أفغانستان وتعزّي في ضحايا الزلزال