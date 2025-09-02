رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده ورئيس سلوفاكيا باليوم الوطني

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، كما بعث سموه برقية تهنئة إلى بيتر بيليغريني رئيس جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس شوكت ميرضيائيف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى عبدالله أريبوف، رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى بيتر بيليغريني رئيس جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى روبرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا.