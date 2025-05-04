رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء أستراليا بفوز حزب العمال بولاية ثانية في الانتخابات

سموهم يهنئون رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء في الكومنولث أستراليا، بمناسبة فوز حزب العمال بولاية ثانية في الانتخابات الحكومية الأسترالية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ معالي أنتوني ألبانيز بفوز حزبه في الانتخابات العامة التي أجريت مؤخراً، وأتمنى له التوفيق في خدمة أستراليا وتحقيق المزيد من الإنجازات لمصلحة شعبها، متطلعاً إلى تعزيز التعاون والعمل معه لما فيه الخير والازدهار لشعبينا في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلدينا».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء في الكومنولث أستراليا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أندجي دودا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دونالد توسك رئيس وزراء جمهورية بولندا.