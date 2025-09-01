رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك ماليزيا ورئيس قيرغيزستان ورئيسة ترينيداد وتوباغو بأعيادهم الوطنية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك السلطان إبراهيم إسكندر، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى كريستين كانغالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الملك السلطان إبراهيم إسكندر وإلى الرئيس صادر جباروف وإلى الرئيسة كريستين كانغالو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا وإلى عادلبيك قاسمالييف، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية قيرغيزستان وإلى كاملا بيرساد - بيسيسار، رئيسة الوزراء في جمهورية ترينيداد وتوباغو.