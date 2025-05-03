وفد إماراتي يزور فنلندا لتعزيز فرص التعاون في التقنيات الحيوية

اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، زيارة ناجحة استمرت لمدة يومين إلى هلسنكي، فنلندا، وذلك في إطار تعزيز آفاق الشراكة القائمة واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة، والتزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكة التقنية مع فنلندا.

وشارك شرف في إطار الزيارة التي امتدت ليومين، في جلستي نقاش مع مؤسسات فنلندية رائدة، سلطت الضوء على التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية والبحث العلمي.

كما عقد لقاءات مع كل من يارنو سوريلا، وكيل وزارة للتجارة الدولية في فنلندا، وستيفان ليندستروم سفير شؤون التكنولوجيا بوزارة الخارجية الفنلندية، وجوهابيكا ريستولا مدير عام لدى وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف في فنلندا.

وأجرى الوفد زيارات لعدد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا في فنلندا من بينها «في تي تي» و«آي كيو إم كوانتوم كوميوترز» و«آيس آي»، اطلع خلالها على عروض توضيحية لمشاريع مبتكرة في مجالات الحوسبة الكمية وتكنولوجيا الفضاء والتقنيات الناشئة.

وضم الوفد كلاً من نوف الهاملي، مستشار العلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية، و د. محمد الخميري، مدير تنفيذي في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وبلال الحموي، مدير إقليمي لدى شركة «جي42»، كما ضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية ومجلس الإمارات للبحث والتطوير ووكالة الإمارات للفضاء ومجموعة «إيدج» وشركة «جي42»، وبمشاركة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا.