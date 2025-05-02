"الشعبة البرلمانية" تترأس اجتماعا لممثلي المجالس التشريعية الخليجية المشاركين في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

ترأس سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي، الاجتماع التنسيقي لممثلي مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية الجزائر.

وجرى خلال الاجتماع التشاور حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، والتأكيد على أهميتها في تعزيز العمل العربي المشترك.

كما شارك في الاجتماع أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، سعادة كل من عائشة راشد ليتيم رئيسة المجموعة، وهلال محمد الكعبي نائب رئيس المجموعة، وحشيمة ياسر العفاري، وعائشة إبراهيم المري، وسالم راشد المفتول، وسلطان بن يعقوب الزعابي، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.