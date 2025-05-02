رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الروسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما هنأ صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الثمانين لـ«يوم النصر» الذي يوافق 9 من شهر مايو الجاري، متمنياً لروسيا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه شكر فلاديمير بوتين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للوساطة الإماراتية الناجحة في عملية التبادل الأخيرة والأكبر للأسرى بين روسيا وأوكرانيا خلال شهر أبريل الماضي، مثمناً الجهود المثمرة التي تقوم بها دولة الإمارات ووساطاتها في هذا المجال خلال الفترة الماضية.

في حين عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيس الروسي لتعاون روسيا في إنجاح جميع الوساطات السابقة، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها في هذا الجانب الإنساني المهم، وتدعم كل ما من شأنه إيجاد تسوية سلمية للنزاع.